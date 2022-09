Costa desafiado a cortar já IVA na energia e nos bens essenciais

Carla Soares Ontem às 23:40 Facebook

Oposição quer mais do Governo, que aprova esta segunda-feira um pacote anti-inflação. Marcelo falou com primeiro-ministro, pediu medidas flexíveis sem esquecer classe média.

Com todas as atenções viradas para as medidas contra a inflação que o Governo aprova hoje, cresce a pressão sobre António Costa, desafiado pela Oposição a avançar já com a redução do IVA da energia para os 6% e dos bens essenciais para a taxa zero. Marcelo Rebelo de Sousa, que já falou com o primeiro-ministro, pediu urgência num pacote que seja flexível, dirigido quer aos mais carenciados quer à classe média.

Na calha estão aumentos de pensões e cheques para ajudar as famílias. E o Governo já admitiu medidas para travar a subida de rendas (mais de 5% em 2023).