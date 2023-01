Costa desilude Marcelo e "deixa confortável" grupo do ex-ministro Pedro Nuno

Marcelo Rebelo de Sousa esperava muito mais de António Costa após criticar os "erros de orgânica" e os "vícios originais" do Governo. Com a remodelação reduzida à promoção de dois secretários de Estado, o presidente da República avisa que, se a "prata da casa" falhar, "isso recairá sobre o primeiro-ministro".

Dentro do PS, as escolhas de Costa são vistas como estratégia para acomodar o grupo de Pedro Nuno Santos, "deixando confortável essa tendência", como refere o dirigente Daniel Adrião, e para garantir, deste modo, que o atual líder continuará ao comando do PS. Isto quando perdeu a oportunidade de um cargo europeu.

Também Marcelo queria que Costa tivesse aproveitado para resolver a falta de articulação no Governo, tal como defenderam, nos últimos dias, socialistas, dirigentes da Oposição e politólogos, como Pedro Silveira, que sublinhou ao JN o facto de Mariana Vieira da Silva, prometida super-ministra, ter "falhado" nesta missão.