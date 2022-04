Costa disponível para voltar a falar com autarquias sobre descentralização

Carta de Moedas e Moreira a criticar processo de descentralização ainda não teve resposta.

O Governo reafirmou "total abertura" para, com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), "prosseguir e aprofundar o diálogo com as autarquias" sobre o processo de descentralização.

A resposta foi dada ao JN por fonte do gabinete do primeiro-ministro, quando questionado sobre a possibilidade de António Costa reunir com os autarcas de Lisboa e Porto, que têm sido bastante críticos sobre a forma como o processo tem sido levado a cabo.