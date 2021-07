Medina anuncia redução progressiva do valor das creches em Lisboa

Carla Soares Hoje às 18:33 Facebook

António Costa abriu esta segunda-feira, em Lisboa, a sessão de apresentação de Fernando Medina para as próximas autárquicas, garantindo que "esta não é recandidatura para preservação do líder do PS por interposta pessoa", porque o secretário-geral "está felizmente de boa saúde". Destacou ser, sim, uma "candidatura por Lisboa". Fernando Medina anunciou, por sua vez, a redução progressiva do valor pago pelas famílias com as creches.

Foi sobre o lema "Lisboa protege" que Fernando Medina prometeu que "nada se irá sobrepor à missão de proteger os lisboetas". E agradeceu ao líder socialista por ter sido "uma grande presidente da Câmara de Lisboa". "Obrigado António!", disse o recandidato, que avançou como principal medida a redução progressiva do valor pago nas creches.

Na Estufa Fria, António Costa começou por anunciar que o partido "apoia a recandidatura de Medina à Câmara de Lisboa" e dizer que esta merece o apoio de todos os lisboetas porque, após sete anos, a cidade "mudou para melhor" e a obra de Medina "fala por si".

"Fernando, passados sete anos é com muito satisfação que o PS se revê no teu trabalho, e te diz força Fernando, podes contar com todo o apoio do PS nesta tua candidatura para Lisboa, por Lisboa e para os lisboetas", disse Costa.