Costa diz que debate tem "especial relevância", Rio evita "combate de boxe"

O líder do PSD afirmou não estar à espera que o debate desta quinta-feira com o secretário-geral do PS se torne um "combate de boxe". À chegada ao local do frente-a-frente, Rui Rio desafiou António Costa a dizer "em definitivo o que faz" caso vença as legislativas sem maioria absoluta.

"Temos de ser incisivos, mas há respeito mútuo", considerou o presidente social-democrata, à chegada ao Capitólio, em Lisboa, onde decorre o frente a frente televisvo. "É isso que enobrece a política. Andarmos todos aos gritos como se fosse um combate de boxe não me parece civilizado", acrescentou.

Rio sustentou que o debate deve servir para "elucidar" o país sobre o que cada partido fará "em função dos diversos cenários possíveis" - nomeadamente se nenhum dos dois tiver maioria absoluta, cenário que o líder do PSD considerou ser o mais provável.

"É preciso que os portugueses saibam o que cada um de nós se propõe fazer", afirmou Rio. "Espero que o dr. António Costa diga em definitivo o que faz".

Costa, que chegou minutos depois, admitiu que o debate terá "especial relevância". "Não me pico com pessoas", afirmou, quando questionado sobre o seu estado de espírito antes do debate e sobre o facto de Rui Rio dizer que posta de estar "picado".

O líder do PS voltou a criticar a "manifesta irresponsabilidade" de que, no seu entender, BE e PCP deram mostras ao chumbarem o Orçamento de Estado paraa 2022, o que precipitou estas eleições. Garantiu que "não há tabu" quanto ao que fará após as eleições mas recusou, uma vez mais, esclarecer se se aproximará da Esquerda ou da Direita caso vença sem maioria.