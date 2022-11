Costa diz que ninguém está acima da lei

Carla Soares Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Acusação do Ministério Público provocou a demissão do seu secretário de Estado adjunto. Primeiro-ministro sabia que Miguel Alves era arguido.

Acusado pelo Ministério Público (MP) de um crime de prevaricação enquanto presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves não teve alternativa senão demitir-se, na quinta-feira, do cargo de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, que propôs de imediato a exoneração, confirmada pelo presidente da República. António Costa disse que "ninguém está acima da lei". E "é fundamental que os cidadãos saibam" que, se "cometer alguma ilegalidade, não é por ser primeiro-ministro que as autoridades estão impedidas de apurar a situação".

Na carta de demissão, Miguel Alves - que apenas ocupava o cargo desde 16 de setembro, há 56 dias - diz estar de "consciência tranquila" e "muito empenhado" em defender a sua honra. Após ter pedido uma audição parlamentar, a Oposição insiste que sejam prestados todos os esclarecimentos.