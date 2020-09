Costa diz que presença na lista de Vieira não está relacionada com a vida política

JN Hoje às 20:45 Facebook

António Costa desvalorizou, este sábado, a polémica da sua presença na comissão de honra da lista de Luís Filipe Vieira, na corrida à presidência do Benfica.

À saída do congresso distrital do PS, em Loures, o primeiro-ministro disse que não iria comentar o tema. "É um assunto que não tem que ver rigorosamente nada com a vida politica nem com as funções que exerço e exerci no passado".

Já sobre a chuva de críticas dos líderes dos partidos da oposição, Costa disse apenas que "a liberdade de expressão felizmente existe em Portugal"

O primeiro-ministro é um conhecido adepto do Benfica, tendo já assistido a vários jogos no estádio da Luz e um apoiante da recandidatura de Luís Filipe Vieira à eleições no clube, cuja data ainda não é conhecida.

António Costa é o nome mais sonante da comissão de honra de apoio à lista de Luís Filipe Vieira às eleições no Benfica. O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, também faz parte desta lista.