Costa e Montenegro reúnem-se esta sexta-feira em São Bento

O primeiro-ministro vai receber o líder da oposição e presidente do PSD, Luís Montenegro, na sua residência oficial, esta sexta-feira. Em cima da mesa deverá estar a solução para o novo aeroporto de Lisboa. Recorde-se que António Costa tinha-se comprometido a conversar com Montenegro para discutir a melhor solução, antes do polémico anúncio de Pedro Nuno Santos.

"Como é sabido, agora, a liderança da oposição está em alteração e, neste momento, aguardo que no próximo mês tenhamos um novo líder da oposição para saber se o acordo é Montijo, se é Alcochete, ou qual é o acordo", disse Costa no final de um evento na Câmara do Comércio Luso Espanhola, a 3 de junho, intenção que acabaria por ser reafirmada durante um debate no Parlamento.

O encontro entre os dois responsáveis políticos foi confirmado esta quinta-feira pelo gabinete do primeiro-ministro, quando revelou a agenda oficial de António Costa para amanhã. O encontro será às 10 horas na residência oficial em Lisboa.