Costa e Pedro Nuno debatem novo aeroporto com Montenegro na sexta-feira

O primeiro-ministro anunciou que irá reunir, na sexta-feira, com o líder do PSD, para discutir o futuro aeroporto de Lisboa. A reunião, agendada na sequência de uma carta enviada por Luís Montenegro a António Costa, terá também a presença do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

"O primeiro-ministro tomou conhecimento da carta que lhe foi dirigida pelo dr. Luís Montenegro em nome do PPD/PSD", refere uma nota que o gabinete do primeiro-ministro enviou, esta quarta-feira, às redações.

O documento regista a "total disponibilidade" demonstrada por Montenegro "para se alcançar a maior convergência possível" sobre "a estratégia de desenvolvimento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa", bem como, "em especial, da aceitação recíproca da metodologia a seguir".

"Para dar sequência útil a esta disponibilidade, o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas e Habitação terão na próxima sexta-feira, às 17 horas, na residência oficial do primeiro-ministro, uma reunião de trabalho com uma delegação do PPD/PSD liderada pelo seu Presidente, dr. Luís Montenegro", acrescenta o gabinete de Costa.

Recorde-se que há houve um primeiro encontro entre Costa e Montenegro sobre o aeroporto da capital. O líder do PSD afirmou, entretanto, ser "ponto assente" que não estava disposto a discutir o tema apenas com Pedro Nuno Santos.

PSD quer Avaliação Ambiental Estratégica imediata

Horas antes, Luís Montenegro tinha enviado uma carta ao primeiro-ministro a solicitar obras imediatas no aeroporto Humberto Delgado, ficando Cascais a servir de apoio. O líder do PSD também responsabiliza o Governo por nada ter sido feito, nos últimos sete anos, quanto à construção de um novo aeroporto.

A primeira exigência de Montenegro é que a concessionária avance, "desde já", com obras no aeroporto Humberto Delgado. Depois, que seja aproveitada a capacidade dos vários aeroportos existentes no país e, finalmente, que o aeroporto de Cascais sirva de apoio ao de Lisboa.

O presidente social-democrata propõe ainda a "realização imediata de uma avaliação ambiental estratégica", não só das localizações do Montijo ou Alcochete mas, também, sobre "qualquer outra que o Governo" ou a entidade que proceda ao estudo considere "fundamentada e tecnicamente" válida. O estudo terá de ser feito num ano.

Além disso, o líder do PSD pretende que seja efetuada "uma análise comparativa dos custos e prazos de execução em cada uma das localizações"