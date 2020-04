Costa elogia aulas pela TV que complementam esforço dos professores

JN/Agências Hoje às 12:04 Facebook

O primeiro-ministro agradeceu o "esforço extraordinário" dos professores que estão a manter o ensino à distância, durante a pandemia de Covid-19, elogiando também o projeto da RTP que vai levar as aulas aos alunos através da televisão.

"Houve uma capacidade extraordinária de reinventar a forma de a escola continuar, de o ensino continuar e de a aprendizagem continuar apesar de a escola estar fisicamente fechada, e os professores fizeram um pouco de tudo", elogiou António Costa.

Durante a apresentação do espaço #EstudoEmCasa, que vai ocupar parte da programação da RTP Memória com aulas para os alunos do ensino básico durante o terceiro período, António Costa elogiou também o trabalho da estação de televisão pública, que montou "em tempo recorde" uma solução para tornar mais acessível o ensino em tempos de pandemia.

O primeiro-ministro acompanhou, esta quarta-feira de manhã, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, aos estúdios da RTP, em Lisboa, onde já estão a ser gravadas as aulas do 1.º ao 9.º ano que a partir de 20 de abril vão chegar a milhares de alunos através da televisão.