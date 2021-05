Costa encontra-se com João Lourenço e Filipe Nyusi em Paris

JN/Agências Hoje às 11:12 Facebook

O primeiro-ministro português, António Costa, vai encontrar-se em Paris com o presidente de Angola, João Lourenço, e o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, na terça-feira, à margem da reunião sobre o futuro das economias africanas.

Para além dos encontros bilaterais com João Lourenço e Filipe Nyusi, António Costa vai ainda reunir-se com o presidente do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, e o presidente da Tunísia, Kaïs Saïed.

O primeiro-ministro português vai estar em Paris na terça-feira para participar nesta cimeira organizada pelo presidente francês, Emmanuel Mácron.

Esta reunião, que vai discutir o financiamento da dívida africana e o futuro do setor privado no continente, vai contar com a presença física de pelo menos 15 líderes africanos.

Na noite de segunda-feira, o presidente Emmanuel Macron vai acolher os líderes africanos no Palácio do Eliseu para um jantar e a conferência vai acontecer na tarde de terça-feira, no Grand Palais Ephemere, construído junto à Torre Eiffel, enquanto o Grand Palais original está em obras.

Outros líderes europeus como Mario Draghi, primeiro-ministro italiano, ou Pedro Sanchez, primeiro-ministro espanhol, também vão marcar presença na capital francesa.

Emmanuel Macron também escolheu encontrar-se com Nyusi e Lourenço de forma bilateral.

Na agenda bilateral do encontro entre Macron e Filipe Nyusi está a situação em Cabo Delgado e os planos de coordenação entre os países vizinhos para fazer face ao terrorismo naquela região, assim como as diversas ofertas de ajuda por parte de Portugal, Estados Unidos e França, segundo fonte do Eliseu.