Costa entra no Parlamento Europeu ao lado de Macron e fica em lugar de destaque

O primeiro-ministro português assumiu, esta segunda-feira, um lugar de destaque durante a cerimónia de encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa, no Parlamento Europeu. António Costa ocupa um dos 11 lugares centrais no hemiciclo, sentado ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, e a três assentos da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Costa entrou no hemiciclo, em Estrasburgo, ao lado de Macron e poucos metros atrás de von der Leyen. Ao que o JN apurou, o chefe do Governo português é o único primeiro-ministro europeu presente na cerimónia. No entanto, apenas estão previstos discursos do presidente francês, de von der Leyen e da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

Embora Costa não vá falar na cerimónia, o lugar que lhe foi destinado é um dos de maior destaque da sala: ao centro do hemiciclo foram colocadas 11 cadeiras - seis de um lado e cinco do outro -, à frente das dos eurodeputados. O primeiro-ministro ficou na fila de seis assentos; do seu lado direito estavam, sucessivamente, Macron, von der Leyen e Metsola.

Momentos antes do início da cerimónia, Costa trocou algumas palavras com o presidente francês, tendo também cumprimentado vários parlamentares e membros das cúpulas europeias.

Recorde-se que, nos últimos tempos, têm-se sucedido os rumores acerca de uma saída prematura de Costa do Governo, para desempenhar um cargo europeu. Na tomada de posse do Executivo, em Março, o próprio presidente da República avisou o primeiro-ministro de que terá de cumprir os quatro anos do mandato, sob pena de o país ir de novo para eleições. Posteriormente, Costa garantiu que não sairá antes do tempo.

A Conferência sobre o Futuro da Europa, que encerra esta segunda-feira, arrancou em 2021, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Seguiu-se a presidência eslovena, sendo que, atualmente, essa função rotativa é desempenhada pela França de Macron.