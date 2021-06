Costa espera que "país diga sim à regionalização"

Carla Soares Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro disse, esta quarta-feira, esperar "que o país diga que sim à regionalização", após ter remetido na sua moção ao partido essa discussão para 2024, e apontou as comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) como "embrião" dessa reforma, destacando a transferência de mais serviços do Estado para estas entidades. Além disso, defendeu "uma segunda frente de projeção" do país com "aumento da interligação a Espanha" e aposta no Interior, prometendo também mais dinheiro para o poder local.

No encerramento da conferência do JN que assinala os seus 133 anos, sob o tema "Territórios em Transição", em Gaia, António Costa destacou que será necessário decidir ainda se o país "avança ou não" para a criação de regiões administrativas. "Espero que o país diga que sim à regionalização", afirmou o primeiro-ministro, que assumiu este compromisso na sua moção. "É preciso criar boas condições até lá para o país decidir", avisou, apontando as CCDR como um "embrião" e um teste, no âmbito dos novos serviços do Estado que serão transferidos para as regiões. Aliás, como tem afirmado a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, uma regionalista convicta que defende mais poderes, mais serviços e autonomia das CCDR.

"Durante anos, Portugal foi seguramente o país com maior nível de descentralização", destacou o chefe de Governo, prometendo depois que o poder local irá contar com mais dinheiro público. Ou seja, pesará mais na despesa.

Costa destacou ainda que o modelo de desenvolvimento territorial no âmbito do Portugal 2030 "aposta simultaneamente na competitividade externa e na "maior coesão interna" do país. Nesse âmbito, defendeu que, para além do fortalecimento da fachada atlântica, é preciso agora apostar nas regiões de fronteira, numa "segunda frente de projeção", virada para o mercado ibérico. Ou seja, "com aumento da interligação a Espanha".

O primeiro-ministro sublinhou que "quase dois terços do território" são "de baixa densidade e de enorme potencial para aumentar valor à estratégia de desenvolvimento". E o interior deve ser "um segundo motor" a puxar pelo país.

"Se, no passado, foi a fachada atlântica que nos projetou, agora temos de olhar para as nossas regiões de fronteira", defendeu. Ou seja, "atuar em duas frentes" e olhar para a fronteira "como ponte" e "não como muralha".

Bragança perto de Madrid e com alta velocidade

PUB

Costa adiantou que do próximo quadro comunitário constam estratégias de desenvolvimento transfronteiriço traçadas em conjunto com Espanha. Foi depois no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que Costa referiu estarem a ser estudados projetos nesse sentido, destacando cinco novas ligações transfronteiriças desde Bragança a Alcoutim.

"Bragança será a capital de distrito a menor distância de Madrid e mais bem servida com rede de alta velocidade", disse na conferência. Tudo isto "vai transformar a geografia do nosso país", prometeu.

Cinco mil milhões para interior

De resto, sublinhou os cinco mil milhões de euros de investimento, "um terço da bazuca europeia", já referidos pela ministra Ana Abrunhosa no âmbito no Plano de Valorização do Interior. Cerca de 60% foram aprovados no ano passado e 30% estão executados.

Costa disse ainda que "a descentralização do Interior não se fará por artes mágicas", mas atraindo empresas com recursos endógenos e pessoal qualificado. Além disso, o 5G é "uma oportunidade para dar um salto em frente".