Costa: "Estou certo de que as famílias saberão organizar-se" no Natal

O primeiro-ministro expressou a sua confiança na capacidade de organização das famílias portuguesas durante o Natal. António Costa está convicto de que a festividade decorrerá "em segurança".

"Estou certo de que as famílias saberão organizar-se, com todo o cuidado, para o período natalício. Se assim for, todos passaremos um Natal em segurança num momento de encontro em família e não de encontro com o vírus. Contamos com todos os portugueses para vencer a pandemia", escreveu Costa este sábado, no Twitter, já depois de ter apresentado as novas medidas.

O chefe do Governo sublinhou, contudo, que a covid-19 ainda não foi vencida: "Ninguém pode baixar a guarda. Ninguém pode dar como ganha esta batalha", afirmou, na mesma rede social.

"O comportamento dos portugueses tem sido exemplar na forma como se têm empenhado no combate à pandemia, interpretando a gravidade da situação e agindo em conformidade", defendeu o primeiro-ministro.

No seu entender, a tendência decrescente do número de novos contágios "evidencia bem que as medidas adotadas têm produzido efeitos na diminuição significativa de novos casos".

Este sábado, António Costa apresentou as medidas que deverão estar em vigor durante o Natal e a passagem de ano. O Governo quer que a circulação entre concelhos seja permitida nos dias 24 e 25, mas essa e outras medidas serão reavaliadas no dia 18.