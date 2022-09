Costa falha cerimónia do 5 de outubro por "motivos pessoais"

O primeiro-ministro vai falhar as cerimónias do 5 de outubro, por "motivos pessoais". António Costa, que já tinha estado ausente no 10 de junho, por motivos de saúde, vai ser substituído pela ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva.

António Costa já não tinha assistido ao discurso do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nas cerimónias comemorativas do 10 de junho, por razões de doença. Agora, vai falhar a sessão do 5 de outubro, desta feita por "razões pessoais", confirmou o Gabinete do primeiro-ministro, não adiantando mais pormenores.

Na cerimónia, como habitual, vão discursar o presidente da República, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que já tinha marcado presença, a convite de Fernando Medina, no 5 de outubro de 2021 (poucos dias depois de ser eleito), mas apenas para assistir à cerimónia. Agora, fará o seu primeiro discurso como autarca lisboeta.

António Costa vai ser substituído na cerimónia evocativa da implantação da República, que decorre na Câmara de Lisboa, pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirmou também fonte do Gabinete do primeiro-ministro.

Desde que é primeiro-ministro, António Costa só tinha faltado a uma cerimónia do 5 de outubro: a de 2019, por ser dia de reflexão das eleições legislativas.