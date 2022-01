Costa foi a casa da Cristina e fez o pleno dos programas de televisão

Rui Pedro Pereira Hoje às 21:20 Facebook

O primeiro-ministro esteve na última emissão do programa "Cristina ComVida", da TVI, esta sexta-feira. No entanto, esta não é a primeira presença de António Costa neste tipo de formato de entretenimento durante o tempo em que se encontra em campanha para as eleições legislativas deste ano.

Costa esteve a 8 de dezembro à conversa com João Baião e Diana Chaves na "Casa Feliz" (SIC), dia 17, marcou presença na "Praça da Alegria", na RTP1, com Jorge Gabriel e Sónia Araújo, e passou pelo matutino "Dois às 10" (TVI) no dia 24.

No programa desta tarde, o primeiro-ministro revelou a Cristina Ferreira que a decisão mais difícil que teve de tomar durante a pandemia foi o encerramento das escolas e disse à apresentadora de televisão que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lhe mandava um beijinho.

Costa divulgou a ida ao programa "Cristina ComVida" nas suas redes sociais.