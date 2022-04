Costa força saída de ministros do Secretariado para maior separação

A saída de ministros do Secretariado Nacional do PS é a orientação que António Costa leva sábado para a reunião da Comissão Nacional, com vista a uma maior separação entre o partido e o Governo. Mas alguns dirigentes admitem ao JN que possam ser abertas exceções, como no caso de Mariana Vieira da Silva, que agora tutela o megaministério da Presidência.

Da reunião sairá o novo órgão executivo eleito pela Comissão Nacional e também o novo secretário-geral adjunto, João Torres, que substitui José Luís Carneiro, agora ministro da Administração Interna.

Dirigentes ouvidos pelo partido destacaram que, na última Comissão Nacional, o princípio defendido pelo líder socialista e primeiro-ministro foi no sentido de uma saída integral dos ministros do Secretariado. Porém, admitem que ficou aberta a porta a "exceções absolutas" se a opção for não fazer uma separação radical entre ministros e PS.