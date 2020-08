Costa garante ensino presencial no próximo ano letivo

João Pedro Campos Hoje às 12:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta segunda-feira que o ano letivo vai abrir com ensino presencial, alertando para os planos de contingência que terão de ser feitos nas escolas.

"Temos de ter a consciência que este não pode ser como o último período do ano letivo passado. As escolas não podem encerrar todas nem ter o ensino à distância. A escola pública e o ensino presencial são fundamentais para combater as desigualdades", defende o primeiro-ministro.

Costa assegura ainda que os instrumentos de ensino à distância se irão manter, para o caso de alunos que possam vir a ser infetados. "Nem que seja por causa de uma criança, tem de acompanhar o ensino", sublinha.

António Costa está esta segunda-feira em Coimbra, na conferência nacional "Recuperar Portugal", que marca a reentrada política do PS. A conferência realiza-se no Convento de São Francisco.