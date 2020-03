Costa garante que não faltará dinheiro para travar o Covid-19

Inês Schreck Hoje às 16:03, atualizado às 16:13 Facebook

O primeiro-ministro garantiu, durante uma visita ao Hospital de S. João, no Porto, que não faltará dinheiro para lidar com a epidemia do novo coronavírus. "Esse será o último dos problemas", disse.

As declarações de António Costa foram feitas, esta terça-feira, depois de uma visita ao hospital do Porto onde está, neste momento, internado um dos dois casos positivos diagnosticados em Portugal e há três casos suspeitos em observação, à espera de resultados de análises, disse o presidente do Conselho de Administração, Fernando Araújo.

Recorde-se que, na segunda-feira, a Ordem dos Médicos pediu ao Governo uma linha de financiamento específica para o Covid-19 para que os hospitais tenham autonomia para terem capacidade de resposta à situação.

Durante esta visita, o primeiro-ministro falou, através de um vidro, com o doente de 33 anos, trabalhador da área da construção civil, que está ali internado, depois de ter estado em Valência e disse que lhe revelou estar em bom estado de saúde.

António Costa garantiu que há duas mil camas de internamento disponíveis no país e admitiu que, nos casos em que as pessoas infetadas venham a ter baixa sintomatologia, poderão vir a ser tratadas em casa, sem necessidade de estarem hospitalizadas.

O São João tem atualmente 25 camas afetas a esta infeção, quatro delas em intensivos.