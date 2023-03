Costa "grande responsável" e Medina "mais diminuído": as reações ao caso TAP

JN/Agências Hoje às 20:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder da IL (Iniciativa Liberal), Rui Rocha, defendeu esta segunda-feira que deve haver um "julgamento político" sobre a gestão da TAP, acusando o primeiro-ministro, António Costa, de ser o "grande responsável político" pela situação da companhia aérea.

"António Costa é o grande responsável político por toda esta situação. Como a IL tem dito desde do início, muitas vezes sozinha e não acompanhada, estamos perante uma péssima decisão política que foi a renacionalização da TAP", afirmou Rui Rocha, em declarações à comunicação social na cidade açoriana da Horta.

PUB

Para Rui Rocha, existe uma "tentativa" de "ilibar o poder político" da situação, considerando que deve existir um "julgamento de censura politica muito forte" sobre o primeiro-ministro António Costa.

"Tem de haver um julgamento político sobre a gestão da TAP no seu conjunto. Nós não podemos ver o poder politico, o governo, a ficar de fora de uma avaliação sobre a condução de todas estas situações", reforçou.

O PSD considerou que o ministro das Finanças ficou "ainda mais diminuído politicamente", defendendo que eram necessárias mais "ilações políticas" do relatório da Inspeção Geral de Finanças (IGF) sobre a indemnização atribuída a Alexandra Reis.

Em conferência de imprensa, na sede nacional do partido, o vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz escusou-se, contudo, a pedir a demissão de Fernando Medina, considerando que essa decisão cabe ao próprio e ao primeiro-ministro.

Já sobre a decisão do Governo de exonerar o presidente do Conselho de Administração e a presidente executiva da TAP, Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener, na sequência do relatório da IGF sobre a saída de Alexandra Reis da companhia, o dirigente do PSD considerou-as "ilações óbvias".

No entanto, e por considerar que existem ainda "muitos esclarecimentos por dar" neste caso concreto, o PSD irá insistir na audição de ambos na comissão parlamentar de inquérito já em curso.

"Esse será o palco por excelência para conhecer a verdade e o PSD quer conhecer a dimensão deste descalabro. O PSD assume todas as responsabilidades pelo passado mas exige ao Governo, a Fernando Medina e a António Costa, que assumam as suas", afirmou.

Para o PSD, as ilegalidades da indemnização de Alexandra Reis "não podem ser consideradas apenas um problema do foro interno da TAP, são um assunto político e de responsabilidade direta das tutelas da companhia".

"Teremos de esclarecer cabalmente razões de Fernando Medina para escolher Alexandra Reis para sua secretária de Estado do Tesouro", defendeu, considerando que hoje "foi mais um dia infeliz para a TAP".

"Fica por esclarecer" responsabilidade do Governo

O presidente do Chega, André Ventura, também já reagiu, defendendo que fica por esclarecer qual a responsabilidade do Governo e do administrador financeiro da TAP no processo de atribuição da indemnização à ex-secretária de Estado Alexandra Reis.

Em declarações aos jornalistas, no Parlamento, após a conferência de imprensa do Governo sobre o relatório da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), André Ventura defendeu que ficou por esclarecer "a responsabilidade direta do administrador financeiro, que é nomeado pelo ministro das Finanças" e a "responsabilidade do próprio executivo" neste caso.

"[O Governo] aqui fica como que protegido, como se a única responsabilidade disto tivesse sido de Alexandra Reis ou do 'chairman', ou da própria TAP", sustentou.

Para o dirigente do Chega, o Governo teve responsabilidades. "E é agora preciso perceber se João Leão [antigo ministro das Finanças] e outros, e o próprio Fernando Medina, não tiveram aqui responsabilidades e isso, o relatório para já não nos diz muito", defendeu, insistindo na necessidade de "perceber qual a real responsabilidade do governo socialista nesta matéria", sustentou.

Na ótica de Ventura, a exoneração pelo Governo do presidente do Conselho de Administração e a presidente executiva da TAP foi a "demonstração cabal" que o Chega "tinha razão".

"Era evidente e nós dissemo-lo desde o dia um, que a CEO da TAP não tinha condições para continuar e que isto estava a prejudicar gravemente o interesse nacional", vincou.

Livre quer "empresa pública viável"

O Livre considerou que o relatório da Inspeção Geral de Finanças (IGF) sobre a indemnização atribuída a Alexandra Reis esclareceu a questão legal e defendeu a necessidade de a companhia aérea se tornar numa "empresa pública viável".

"Com o anúncio do relatório, a questão legal parece ter ficado esclarecida, com a identificação da nulidade do acordo que foi celebrado. A questão ética era para nós também já clara", defendeu o dirigente do Livre e membro do Grupo de Contacto (direção) do partido Paulo Muacho, em declarações aos jornalistas no parlamento após a conferência de imprensa do Governo.

Para o Livre, "este acordo representa uma forma de funcionar da TAP" na qual o partido não se revê, além de ser "especialmente perversa no momento em que a administração da TAP mantinha, e continua a manter, cortes salariais nos trabalhadores da empresa, e é uma forma que o Governo e os gestores públicos não devem trabalhar".

"Relativamente ao futuro da empresa, àquilo que o ministro das Finanças nos disse, à vontade de virar a página, é precisamente importante virarmos a página deste capítulo, destas tentativas de privatização da TAP, de podermos construir uma empresa pública que é viável e que serve o interesse público do país e que possa trazer retorno ao país, garantir condições de trabalho dignas aos seus trabalhadores e servir o interesse público. E não servir interesses privados ou dos seus administradores", concluiu.

PCP quer perceber se há mais casos como o de Alexandra Reis

O PCP considerou que as decisões do Governo na sequência do relatório da Inspeção-Geral das Finanças sobre a TAP eram "uma inevitabilidade" e advertiu que é preciso saber se há outros casos como o de Alexandra Reis.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o deputado do PCP Bruno Dias considerou que os dados divulgados pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF) e as decisões tomadas pelo Governo vêm "confirmar aquilo que era uma inevitabilidade".

"Estávamos perante uma prática verdadeiramente inaceitável, perante uma ilegalidade que tinha de ter uma consequência", defendeu.

O deputado do PCP defendeu que é preciso saber "quantas Alexandras Reis mais poderão existir", uma vez que o relatório atual da IGF só abordou o caso em concreto da indemnização de 500 mil euros da ex-secretária de Estado.

Bruno Dias salientou que esse tipo de indemnizações constitui "uma prática verdadeiramente inaceitável, que é a marca da gestão privada que impuseram à TAP", e que "levanta as maiores preocupações" ao partido.

Nesse âmbito, Bruno Dias referiu que o PCP não vai desistir "de apurar e de ter o esclarecimento do conjunto dos factos e das explicações que a gestão privada teve na companhia, nomeadamente em situações como esta", mas vai também procurar perceber como foi feita a privatização da TAP em 2015.

"Queremos saber todo o conjunto de opções estratégicas, profundamente lesivas, penalizadoras para a TAP e para o interesse nacional, que foram levadas a cabo ao longo destes anos e que valem 800, 900, mil Alexandras Reis, tendo em conta o valor que está em causa", disse.

Bruno Dias referiu ainda que a questão que se coloca agora é perceber se a conclusão do Governo perante a atual situação "é insistir e acelerar no processo de privatização da TAP", incluindo do ponto de vista "das nomeações para a próxima gestão da companhia".

"Há uma conclusão que claramente devia ser retirada e que o Governo está a negar, é que a TAP está em risco no caso de voltar a ficar em mãos privadas e dos grupos económicos, e deve ser defendida a TAP, os trabalhadores da TAP, e isso significa parar este processo de privatização", defendeu.