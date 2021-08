Costa homenageia profissionais de saúde e sala aplaude de pé

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 12:53 Facebook

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS homenageou os profissionais de saúde no congresso do partido, levando toda a sala a aplaudir de pé. Depois passou ao ataque, lembrando os "cortes" feitos por Governos de Direita no SNS.

No primeiro dia de trabalhos, em Portimão, Costa aludiu aos "anos de campanha" contra o sistema público de saúde". "Quando as coisas apertaram a sério, foi mesmo o SNS que deu a resposta a todas e todos os portugueses", afirmou.

Para o líder do PS, a pandemia provou a necessidade de um "Estado Social forte" Por isso mesmo, comprometeu-se a "continuar a reforçar" o SNS: "Não será quando a vacinação vencer a pandemia que vamos deixar de investir no SNS", referiu, considerando que este é "essencial" para o país.

Para Costa, o Governo mostrou que é possível responder às crises com "solidariedade" e não com "austeridade". "Há uma alternativa", vincou, lembrando que o Executivo manteve "a política de aumento dos rendimentos de quem menos ganha".

"Ao contrário do que a Direita pensa, não é cortando nos rendimentos que damos confiança a quem quer investir" em Portugal, afirmou o líder socialista. Costa defendeu que Portugal está numa "trajetória de recuperação", crescendo "acima da zona euro e da UE" e em vias de convergir com "os países mais desenvolvidos" da Europa.

O primeiro-ministro acrescentou que na crise anterior, em 2013, o desemprego chegou aos 18,5%. No "pior momento" da crise pandémica, o mesmo indicador não ultrapassou os 8%, estando agora nos 6,7%, referiu.