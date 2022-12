Costa já teve "tempo suficiente" para responder sobre interferências no BdP

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:46 Facebook

O líder do PSD afirmou, esta sexta-feira, que o primeiro-ministro "já teve tempo mais do que suficiente" para responder às questões do PSD sobre se interferiu ou não no Banco de Portugal (BdP), como acusa o ex-governador Carlos Costa. À saída de uma audiência com o presidente da República, em Belém, Luís Montenegro defendeu também que os atrasos no pagamento às corporações de bombeiros são uma "imoralidade", criticando ainda a taxa de execução "baixíssima" dos fundos do PRR.

"Faz hoje um mês que enviámos as 12 perguntas", afirmou Montenegro, à saída da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa (que disse ter sido "combinada" entre os dois"). "Continuamos ainda sem resposta" da parte do primeiro-ministro, confirmou.

Para o presidente do PSD, é "estranho" que António Costa tenha "desvalorizado tanto essas imputações" e que, afinal, precise de "tanto tempo para responder". Ainda assim, Montenegro revelou estar convicto de que as respostas escritas do Governo "vão mesmo ser enviadas."

"Têm de chegar. Nem me passa pela cabeça que ele não tenha a hombridade institucional de cumprir aquilo que é um dever que a lei e a Constituição lhe impõem, que é o de esclarecer o Parlamento sobre as questões que lhe são colocadas", vincou Montenegro. Para o social-democrata, a ausência de respostas de Costa seria "um desvio completo ao normal funcionamento institucional" entre Executivo e Assembleia da República.

Atrasos no pagamento a bombeiros são uma "imoralidade"

Montenegro também criticou os atrasos nos pagamentos aos bombeiros, num dia em que os deputados do PSD entregaram um requerimento, dirigido ao ministério da Saúde, no sentido de apurar o montante exacto das dívidas.

"Considero uma imoralidade que o Governo não pague - nem através do ministério da Saúde - às corporações de bombeiros o transporte dos doentes não urgentes, nem que tão-pouco pague as despesas extraordinárias que os bombeiros tiveram na época de incêndios do Verão", afirmou o social-democrata.

No entender de Montenegro, esta é mais uma prova de que o PS lidera o país "sempre com uma perspetiva de governação à vista". Ao "olhar apenas para o dia seguinte", o Executivo revela uma "falta de capacidade reformadora e reformista" que faz com que "as questões estruturantes e estratégicas do país não avancem", vincou, exemplificando com a realidade atual das áreas da saúde, educação, cultura e desporto.