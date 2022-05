Costa jantou com investidores nacionais antes da reunião com primeiro-ministro polaco

JN/Agências Ontem às 23:48 Facebook

O primeiro-ministro jantou, em Varsóvia, com alguns dos principais investidores nacionais na Polónia para escutá-los sobre perspetivas e eventuais obstáculos neste mercado, antes de se reunir na sexta-feira de manhã com o seu homólogo da Polónia.

Neste encontro, que aconteceu uma hora depois de António Costa ter chegado à capital polaca, estiveram presentes pela parte empresarial Luís Araújo (Jerónimo Martins), Rui Amaral (Eurocash), António Pinto (Millenium Bank Polska) e Joaquim Barbosa (EDP Renováveis).

Estiveram ainda no jantar com o primeiro-ministro português Rui Ângelo (Simoldes), António Silvestre (Mota Engil) e Madalena Cascais Tomé (SIBS).

No final do jantar, não foram prestadas declarações aos jornalistas, mas o primeiro-ministro escreveu na rede social Twitter que aquele encontro "foi muito importante para ter o enquadramento atualizado sobre o investimento português e suas perspetivas sobre o ambiente de negócios na Polónia".

"Tendo presente a atual conjuntura, reafirmei a nossa determinação em continuarmos a trabalhar em conjunto com as autoridades polacas para ultrapassarmos eventuais obstáculos e apoiarmos as nossas empresas neste desafiante mercado", frisou o líder do executivo português.

Na sexta-feira, pelas 09:00, António Costa terá um encontro a sós com o primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki.

Depois, juntamente com o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, o primeiro-ministro reúne-se com uma delegação do Governo polaco, estando depois prevista uma conferência de imprensa.

António Costa termina a sua deslocação à capital polaca com uma visita a um centro de acolhimento e encaminhamento de refugiados ucranianos que está instalado no Estádio Nacional de Varsóvia.