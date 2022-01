Costa lembra que sondagens já deram "experiências dolorosas" e pede mobilização

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 20:18 Facebook

O líder do PS reconheceu esta sexta-feira, na Guarda, que as sondagens já trouxeram "experiências dolorosas" ao PS nas últimas eleições autárquicas. Sem nunca mencionar a derrota de Fernando Medina em Lisboa, António Costa apelou à mobilização dos eleitores socialistas, lembrando que as eleições se ganham nas urnas.

"É indispensável que todos nos mobilizemos para, seja no dia 23 ou no dia 30, irmos votar", afirmou o secretário-geral do PS. "Já tivemos uma experiência muito dolorosa ainda há pouco tempo nas eleições autárquicas, quando muita gente, fiando-se nas sondagens, teve medo ou achou que não era necessário ir votar no PS", lembrou.

E, sem falar de forma direta nas derrotas na capital ou em Coimbra, insistiu: ""Depois, no dia a seguir, acordaram surpreendidos porque, afinal, o PS tinha perdido aquela Câmara ou não tinha ganho aquela outra Câmara".

"Por isso, ninguém se deixe iludir por sondagens. As eleições ganham-se nas urnas", apelou António Costa. Poucas horas mais tarde, já em Castelo Branco, insistiria na ideia: "Votem, votem, votem, votem!", pediu, em êxtase, aos apoiantes que esgotaram o cineteatro albicastrense.

Conquistas que "o PSD e os outros" adiaram

Pelo segundo dia consecutivo, Costa descreveu as eleições de dia 30 como "decisivas". Na Guarda dirigiu-se, em particular, aos professores e enfermeiros, procurando elencar os avanços que o Governo já fez ou promete fazer se vencer nas urnas; em Castelo Branco, enumerou promessas - da descida do IRS ao aumento das pensões - que só não são ainda uma realidade porque "o PSD e os outros" chumbaram o Orçamento do Estado (OE).

"Não são promessas para as eleições, são medidas que apresentámos em outubro", reforçou Costa, acrescentando que "nunca nos passou pela cabeça" que o documento fosse chumbado.