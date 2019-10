Costa leva Governo a Marcelo esta terça-feira

JN Hoje às 17:36, atualizado às 18:03 Facebook

António Costa vai levar os nomes que compõem o novo Governo à reunião desta terça-feira com Marcelo Rebelo de Sousa. Entre os próximos ministros estarão Duarte Cordeiro, Ricardo Serrão e Alexandra Leitão.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha admitido a hipótese e, ao que o JN apurou, o primeiro-ministro indigitado, António Costa, vai apresentar ao presidente da República os nomes que convidou para o novo executivo.

Entre eles, estão Duarte Cordeiro, atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares que sobe a ministro da pasta, dado que se antevê um Governo com necessidade de negociações frequentes no Parlamento, visto que António Costa optou por não fazer acordos prévios com nenhum partido; Ricardo Serrão, ex-eurodeputado do PS que foi convidado para ministro do Mar; e Alexandra Leitão, que deixa o lugar de secretária de Estado-adjunta da Educação para assumir uma pasta que ainda não é conhecida. Por seu lado, Tiago Brandão Rodrigues deverá manter-se à frente do ministério da Educação.

De saída estão os ministros da Segurança Social, Vieira da Silva, e as ministras da Justiça, Francisca Van Dunem, e a do Mar, Ana Paula Vitorino. Esta última despediu-se esta terça-feira da equipa, com um discurso bastante rígido.

Certa é a permanência de Matos Fernandes à frente do Ambiente, bem como a de Augusto Santos Silva como ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, pasta que terá grande relevância durante a preparação da presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre de 2021. Mariana Vieira da Silva também deverá permanecer no Governo, bem como Eduardo Cabrita, Pedro Nuno Santos e Graça Fonseca que ficarão com as mesmas pastas.

Mário Centeno continuará (para já) à frente das Finanças, mas o "Ronaldo do Eurogrupo" - de que será presidente até junho de 2020 - não esconde que tem outras ambições. O mandato do atual governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, termina em julho de 2020 e esse pode ser um dos destinos de Centeno, que pertence aos quadros do banco.