Costa muito criticado no Parlamento: "Que forma de governar é esta?"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O PSD acusou o Governo de recorrer a "truques" para proceder a um "corte de 1000 milhões de euros" nas pensões. O líder da bancada social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, relembrou, no Parlamento, que o primeiro-ministro tinha prometido, em junho, um "aumento histórico" das pensões. António Costa respondeu que, dessa altura para cá, as previsões europeias sobre a inflação aumentaram "em 50%".

Miranda Sarmento quis saber por que motivo Costa "não disse a verdade" em junho, uma vez que, nessa altura, a guerra da Ucrânia "já tinha quatro meses" e "já era claro que tínhamos um processo inflacionista longo e duro". E atirou: "Que forma de governar é esta, com base em truques e ilusões?".

Em resposta, o primeiro-ministro frisou que "as circunstâncias" em que fez essas declarações "são diferentes das que temos hoje". Costa explicou que a sua intervenção de junho teve por base as previsões da Comissão Europeia, que davam conta de uma inflação de 4,4%. No mês seguinte, esses valores seriam revistos em alta para 6,8%, frisou.

PUB

O líder parlamentar do PSD voltou ao ataque, desta vez sobre a valorização nominal das remunerações, a uma média de 4,8% entre 2023 e 2026, que o Governo propôs aos parceiros sociais. Miranda Sarmento considerou que essa medida corresponderá a "uma perda de poder de compra" no setor público e, "no máximo", a uma "estagnação de salários" no privado.

O debate decorre numa altura em que o Governo está fustigado por várias polémicas, nomeadamente a envolver os ministros da Saúde e da Coesão Territorial, para além da questão das buscas efetuadas pela Polícia Judiciária, esta quinta-feira, na Presidência do Conselho de Ministros.