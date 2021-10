Costa não convence esquerdas mas tem folga no Orçamento

António José Gouveia e Carla Soares Hoje às 09:19 Facebook

Atira com contas certas e avanços no trabalho e saúde. PCP e BE criticam meras intenções. Marcelo põe "faca e queijo nas mãos dos partidos" e avisa que podem "perder o jogo".

António Costa acenou com a "agenda para o trabalho digno" e o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a aprovar na próxima semana, e prometeu avanços no estatuto profissional dos artistas para forçar os parceiros de negociação a viabilizar o Orçamento do Estado (OE). Mas ficou longe de convencer PCP e BE, que mantêm o voto contra. O primeiro-ministro, que se escuda na necessidade de "contas certas", terá de ceder nas reuniões que estão marcadas para a próxima semana, a fim de evitar uma crise política e eleições antecipadas, como alertou Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem avisou que "empatar tempo é perder o jogo".

Para negociar, e sem prejudicar o défice, Costa tem também uma margem orçamental de 1,7 mil milhões de euros em despesa já programada para a administração pública. Ou seja, uma dotação provisional "destinada a assegurar despesas imprevisíveis e inadiáveis", mas que pode ser maior ou mais pequena conforme o que pretende "oferecer" à Esquerda.