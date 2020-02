Costa: "Não há plano B ao Montijo"

Glória Lopes Hoje às 11:21 Facebook

O primeiro-ministro disse, esta manhã de quinta-feira, que "não há plano B ao Montijo", respondendo ao anúncio feito pelo PSD de que vai inviabilizar a alteração da lei que permitirá aprovar a construção do aeroporto no Montijo.

À entrada para o primeiro Conselho de Ministros descentralizado, em Bragança, António Costa disse que fica "perplexo" para perceber "se o PSD mudou de posição ou qual é a posição do PSD" sobre a construção do novo aeroporto internacional no Montijo. "O Plano B ao Montijo é recuar sete anos e recomeçar do zero agora com a hipótese Alcochete. Isso terá custos muito grandes para a economia do país. Por isso todos devem agir com responsabilidade", afirmou.

O líder do Governo explicou que foram feitos os estudos que demonstravam a viabilidade ambiental da solução Montijo, foram ouvidos todos os partidos sobre essa matéria, "alguns sempre disseram que eram contra a localização no Montijo, como o PCP, que defendia Alcochete. O caso do PSD foi diferente e até disse que andávamos a perder tempo em executar uma decisão que tinha sido tomada pelo governo deles. Ainda hoje está lá no Montijo um cartaz do PSD a dizer 'Montijo Já'".

Costa ataca assim o principal partido da oposição: "Dizer Montijo sim, mas não vamos alterar uma lei que permita um só município inviabilizar uma estrutura que é de alcance nacional é algo em que temos que meditar. Nós estamos em diálogo com os municípios todos, designadamente com o da Moita e do Seixal queremos saber qual é o ponto de vista deles", afirmou.

Não podemos estar sempre a mudar. Aceitamos as decisões tomadas pelo governo anterior, tendo em vista a localização do novo aeroporto no Montijo

Segundo o primeiro-ministro, o país anda há mais de 50 anos a discutir a localização de um novo aeroporto internacional de Lisboa. "Eu defendi, ainda quando era candidato a primeiro-ministro, que em matéria de grandes obras públicas o país tem que ter consensos políticos alargados porque não pode estar a mudar de decisão de governo para governo. Um governo faz TGV outro Governo não faz TGV. Um governo faz o aeroporto na Ota o outro faz em Alcochete. Não podemos estar sempre a mudar. Por isso, com toda a humildade, aceitamos as decisões tomadas pelo governo anterior, tendo em vista a localização do novo aeroporto no Montijo", acrescentou. Por isso, defende que preciso que "haja corresponsabilidade da parte de toda a gente" e lembrou que o PS tinha preferido, já há 10 anos, a solução Alcochete, "mas acontece que passaram 10 anos e entretanto foram tomadas um conjunto de decisões que comprometeram essa solução, o movimento do aeroporto cresceu mais do que aquilo que se pensava, foi feita uma privatização que permitiria financiar o aeroporto e que agora já não permite financiar o aeroporto que agora só pode ser financiado nos termos da concessão".

Fico muito impressionado quando tudo se discute e depois se chega ao momento de fazer reabre-se outra vez a discussão

O líder o governo considera que temos que nos adaptar às novas circunstâncias "e as novas circunstâncias são aquelas que têm sido estabilizadas".

"Fico muito impressionado quando tudo se discute e depois se chega ao momento de fazer reabre-se outra vez a discussão. Isso não pode ser. A decisão Montijo tem vindo a ser consolidada e está generalizadamente pacífica ao longo dos últimos anos, as dúvidas suscitadas tinham a ver com o impacto ambiental que foi feito, sinalizou quais são as medidas de compensação e as restrições e portanto hoje a ANA tem de cumprir essas indicações para realizar a obra, toda agente sabe que é uma obra cada dia mais urgente".