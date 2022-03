Costa nomeia irmãos Mendes, mas crê que respeita os "limites legais"

Ana Catarina Mendes reporta "exclusivamente" a Costa e o irmão só se articulará com as Finanças.

O novo Governo vai incluir dois membros da mesma família: Ana Catarina Mendes, escolhida para ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, é irmã do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Ao JN, o gabinete do primeiro-ministro António Costa garante que estas nomeações são "perfeitamente compatíveis com as regras e limites legais em matéria de nomeação de familiares", que o próprio PS fez aprovar, em 2019, na sequência do caso "Familygate".

Mendonça Mendes, irmão mais novo da ex-líder da bancada parlamentar socialista, é secretário de Estado dos Assuntos Fiscais desde 2017. O gabinete de Costa sublinha que, além de sempre ter mostrado "competências técnicas inequívocas para a função", este "reporta ao ministro das Finanças" e não ao primeiro-ministro. Ao contrário da irmã, também "não tem assento no Conselho de Ministros".