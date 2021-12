Costa pede "maioria estável" para recuperar economia e combater a pandemia

JN/Agências Ontem às 23:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral do PS considerou esta quinta-feira "fundamental" que as eleições legislativas proporcionem ao seu partido uma "maioria estável" para a recuperação económica do país e para o combate à pandemia da covid-19.

Estas posições foram transmitidas por António Costa através de um vídeo com cerca de 40 segundos que publicou na rede social Facebook.

"É fundamental dar força ao PS neste momento das nossas vidas: Para que possamos governar com uma maioria estável, para que consigamos recuperar a economia, combater a pandemia e para continuarmos a construir um país mais próspero, justo e inovador", sustenta o líder socialista.

Na mesma mensagem, António Costa fala também de "um país onde todos possam viver melhor e com melhores salários".

"É necessário que todos nos mobilizemos por este objetivo", acrescenta.