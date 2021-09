Costa poderá refrescar Governo após fazer o novo Orçamento

Carla Soares com J. P. C. Hoje às 09:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro exclui remodelar o Governo a reboque das eleições, mas cresce a tensão entre ministros com críticas públicas. Ana Gomes prevê mexida "curta" e Álvaro Beleza acha "inevitável" depois do Orçamento do Estado.

António Costa afasta uma remodelação como consequência das autárquicas, mas poderá acontecer após ter um novo Orçamento do Estado (OE), com o próprio a deixar no ar a ideia de refrescamento do Governo. Para Ana Gomes, a remodelação tarda, mas prevê que seja "curta e pontual". Álvaro Beleza diz ser inevitável "após a aprovação do OE". Quanto à liderança do PS, as autárquicas podem pesar na decisão de Costa partir para a presidência do Conselho Europeu, tabu que será desfeito este mês.

Entretanto, cresce a tensão no Governo. Pedro Nuno Santos, na "pole position" para líder - a que se juntam Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva -, reage à saída do presidente da CP, criticando o ministro das Finanças, João Leão.