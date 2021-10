Costa prepara forte mexida nas listas para deputados

Carla Soares Hoje às 20:20 Facebook

Há várias saídas na calha como as dos ex-ministros Jorge Lacão e Capoulas Santos, que terão pedido para deixar o Parlamento. De olhos postos "numa maioria reforçada", o primeiro-ministro prepara grandes mexidas nas listas de deputados, disse fonte socialista ao JN. As mexidas serão sobretudo por orientação do líder, que considera ter pela frente um combate muito mais difícil na tentativa de evitar novo Governo sem maioria. Para o Porto, por exemplo, já se fala de mudanças significativas.

Quando o Orçamento do Estado foi chumbado, o primeiro-ministro foi dizendo que espera "uma maioria reforçada e duradoura".

Entretanto, os socialistas esperam que sejam convocados em breve os órgãos nacionais após o chumbo do Orçamento que resultou da falta de acordo com PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Aguardam, assim, que nas próximas semanas haja reuniões quer da Comissão Política, quer da Comissão Nacional.