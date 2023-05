Costa pressionado a ir à Comissão de Inquérito falar sobre contacto com SIS

IL, BE e Chega querem primeiro-ministro a falar à comissão, PS opõe-se. Montenegro diz-se pronto a governar e Marcelo lembra que continua atento.

António Costa está a ser pressionado para revelar o que sabe sobre o telefonema feito do Ministério das Infraestruturas para os serviços secretos. IL, BE e Chega querem ouvir o primeiro-ministro na comissão parlamentar de inquérito (CPI) da TAP, após o ministro João Galamba ter revelado que, na noite da polémica no ministério, informou Costa das ocorrências. Contudo, o PS opõe-se, acusando a Oposição de querer "degradar as instituições". O presidente da República também manteve a pressão, lembrando que continua a acompanhar "atentamente" a situação da TAP.

No dia seguinte à ida de João Galamba à CPI, a Direita em peso voltou a criticar o ministro. Além de ter exigido a saída de Galamba, o líder do PSD, Luís Montenegro, também revelou ter telefonado a Costa para pedir a demissão da secretária-geral do SIRP, Graça Mira Gomes. Ambos engrossam o "pântano político" criado pelo Governo, sustentou, tendo sido acusado pelo líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, de alimentar visões "populistas".

Ontem, o ministro da Administração Interna afirmou estar disponível para ir à CPI, depois de Galamba ter revelado que lhe ligou na noite do alegado roubo e agressões no Ministério das Infraestruturas. "Mais do que estar disponível, é uma obrigação, referiu José Luís Carneiro, lembrando que a CPI tem "poderes de requisição".