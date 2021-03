Costa promete reforço do SNS com psicólogos e dentistas

Rita Salcedas Hoje às 12:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência vai servir para construir novos centros de saúde e reforçá-los com novas valências. Saúde mental e oral são duas das prioridades, diz Costa.

No fim de um ano em que "ficou clara para todos a extraordinária importância e a excelência do Serviço Nacional de Saúde", António Costa apontou que o investimento em saúde tem de ser "sempre prioritário", salientando o reforço dos orçamentos do SNS desde o início da primeira legislatura.

"Este ano, haverá um total de 12.100 milhões euros para o SNS. Se recordarmos que a bazuca europeia são 14 mil milhões euros em seis anos, temos a noção do que vai investir-se só este ano no SNS", disse o primeiro-ministro, esta sexta-feira de manhã, durante a inauguração do novo Centro de Saúde da Nazaré, em que não respondeu a perguntas dos jornalistas.

Salientando que o Plano de Recuperação e Resiliência vai servir para "reforçar ainda mais o SNS" e "fazer mudanças estruturais na sua base", António Costa apontou como objetivo que todas as Unidades de Saúde Familiar passem a ter tratamento de saúde mental e oral, salientando também a aposta nas redes de cuidados primários, continuados e paliativos. "Vamos fazer novos centros de saúde e vamos fazer com que os que já existem ofereçam mais valências de saúde à população", adiantou o chefe de Governo, dando o exemplo do Centro de Saúde da Nazaré, que "já tem uma cadeira de dentista".

Também presente na inauguração, sublinhando que este "foi um ano muito difícil para os profissionais de saúde em particular", Marta Temido também prometeu reforço nos cuidados de saúde primários: "Queremos continuar a contribuir para que estes sejam a primeira resposta do SNS às populações."