Costa quer mobilizar 12 mil milhões para apoiar empresas

O primeiro-ministro defendeu esta quarta-feira, no debate preparatório do Conselho Europeu, ser necessário "rever definitivamente o mecanismo de formação do preço da eletricidade, pondo fim ao mecanismo marginalista que já não tem qualquer justificação". Além disso, para ajudar as empresas a enfrentar o aumento de custos, António Costa disse que pretende mobilizar, no âmbito do PRR, 12 mil milhões de euros de dívida que já foi emitida pela União Europeia.

António Costa, que abriu na Assembleia da República o debate que antecipa o Conselho Europeu de quinta e sexta-feira, começou por sublinhar o caráter temporário do mecanismo ibérico para fixar os preços da eletricidade. E destacou que existe uma proposta para generalizar no mercado europeu o mecanismo ibérico que quer ver revisto.

"Essa deve ser uma medida de fundo e é importante que a Europa a possa adotar", reforçou o chefe do Governo, na véspera de mais uma reunião entre os estados-membros da União Europeia para responder à crise, ao aumento da inflação e dos preços do gás e da eletricidade.

Após elencar as soluções previstas para travar "a subida galopante" dos preços do gás, o primeiro-ministro português voltou a elogiar as medidas propostas pela Comissão Europeia, que "vêm ao encontro" do que Portugal defende, nomeadamente uma plataforma de compra conjunta para evitar "a competição entre os estados membros" e "ganhar peso negocial".

PRR mais abrangente

Costa voltou também a defender um "lay-on" (em vez do lay-off usado na pandemia), desta vez para apoiar a manutenção da atividade das empresas face ao "brutal aumento de custos" com os preços da energia. Destacou, a propósito, o aumento da elegibilidade do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que permitiria mobilizar, em Portugal, 12 mil milhões de euros para ajudar as empresas a enfrentar a crise e o aumento dos custos.

O primeiro-ministro especificou que "não estão a ser utilizados mais de 200 mil milhões de euros mobilizados no âmbito do programa Next Generation para serem cedidos aos estados-membros sob forma de empréstimos". Mas "esses 200 mil milhões podem ser reutilizados para apoiar diretamente empresas e, em particular, as que são utilizadoras intensivas de energia, como as da cerâmica, as siderúrgicas e químicas". Ou seja, "indústrias que estão em risco de parar em toda a Europa".

"É possível mobilizar pragmaticamente esses recursos já disponíveis e que os estados poderiam recorrer, bastando para tal aumentar as elegibilidades", explicou Costa no Parlamento, notando que, para Portugal, o aumento da elegibilidade seria ao nível do PRR. "Ou seja, permitir que, no âmbito do PRR, se possa mobilizar cerca de 12 mil milhões de euros de empréstimos que não estamos a utilizar e que poderíamos mobilizar para apoiar, na medida do necessário, as nossas empresas mais impactadas pelo custo de energia".

Costa sublinhou ainda que "é fundamental" que a União Europeia aprenda com a forma como geriu as duas últimas grandes crises: a financeira e a da covid-19. "Numa entendeu que cada um devia resolver por si e de acordo com as regras da austeridade e na outra entendeu que devia haver uma resposta de solidariedade. Não vale a pena comparar os resultados", defendeu o primeiro-ministro no Parlamento.