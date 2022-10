Costa recebe no sábado primeira-ministra francesa

JN/Agências Hoje às 13:26 Facebook

O líder do Governo português, António Costa, recebe no sábado, em Lisboa, a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, que estará em Portugal por ocasião do enceramento do programa de iniciativas culturais "Temporada Cruzada Portugal-França 2022".

De acordo com uma nota divulgada pelo gabinete de António Costa, a "Temporada Portugal-França 2022, que decorreu ao longo de todo o ano com diversas iniciativas nos dois países, despede-se no final deste mês em Portugal, numa celebração que se prolonga por três dias".

Na nota, destaca-se que, no sábado, António Costa e Elisabeth Borne estarão reunidos, "designadamente durante um almoço de trabalho na residência oficial do primeiro-ministro, seguido de declarações à comunicação social".

Refere-se, ainda, que António Costa esteve em Paris, em junho passado, para assinalar a "Temporada Cruzada Portugal-França 2022".

O primeiro-ministro português teve então um encontro com o Presidente de França, Emmanuel Macron, e visitou diversas exposições da Temporada Cruzada: "L'âge d'or de la Renaissance Portugaise", no Museu do Louvre; "Le reste est ombre" dos artistas Pedro Costa, Rui Chafes e Paulo Nozolino, no Centro Pompidou; e "Gulbenkian par lui-même, dans l'intimité d'un collectionneur", no Hôtel de la Marine.

A "Temporada Cruzada Portugal-França 2022" resultou de um acordo entre António Costa e Emmanuel Macron para realizar um programa de intercâmbio cultural, simultaneamente em Portugal e em França, com o objetivo de aprofundar a ligação cultural entre os dois países.