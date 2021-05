Costa resiste a reparos de Marcelo aos seus ministros

João Vasconcelos Sousa Hoje às 08:14 Facebook

Cabrita é o mais visado, mas está seguro por ser próximo do primeiro-ministro e por o presidente querer "estabilidade". Politólogos acreditam que pandemia "obriga" a boa relação entre Belém e São Bento; remodelações não são para já.

Em apenas uma semana, por duas vezes, o presidente da República fez reparos ao desempenho do Governo. Primeiro em relação a Odemira, onde exigiu "consequências políticas" acerca da situação dos imigrantes; depois, sobre os festejos do Sporting, ao apontar a "leveza excessiva" na preparação das celebrações. Estes não foram os primeiros reparos de Marcelo Rebelo de Sousa ao Executivo, mas o primeiro-ministro parece resistir a esses avanços e a uma eventual remodelação a pedido.

António Costa Pinto, do Instituto de Ciências Sociais, diz ao JN que Marcelo tem, cada vez mais, "um discurso de tipo prescritivo". "Assume-se muito como codecisor das instituições", acrescenta, exemplificando com o facto de na quinta-feira, à RTP, o presidente ter instado a Esquerda a aprovar o próximo Orçamento do Estado (OE).