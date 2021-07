Costa retoma agenda pública após teste negativo

JN/Agências Hoje às 10:47 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, retoma esta segunda-feira a atividade presencial e a agenda pública após ter realizado um novo teste PCR determinado pelas autoridades de saúde, com resultado negativo.

"Após a realização de novo teste PCR determinado pelas autoridades de saúde e tendo o resultado do mesmo sido, novamente, negativo, as autoridades de saúde autorizaram o retomar da atividade presencial do primeiro-ministro e, como tal, da sua agenda pública", refere uma nota do gabinete de António Costa.

O chefe do Governo participa, esta manhã, em Loures, na cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação para o Metro Ligeiro de Superfície Loures/Odivelas e, às 15.30 horas, faz o balanço da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, no Centro Cultural de Belém.

O primeiro-ministro esteve desde quarta-feira passada a cumprir um período de confinamento profilático determinado pelas autoridades de saúde após ter estado em contacto com um membro do gabinete que testou positivo à covid-19.

António Costa não teve sintomas e manteve a atividade à distância.