Costa reúne quarta-feira com autarcas que se opõem ao aeroporto do Montijo

O primeiro-ministro convocou os autarcas que se opõem à construção do aeroporto do Montijo para uma "reunião de emergência" esta quarta-feira de manhã, em São Bento. António Costa considerou que resolver este impasse é uma "urgência nacional".

Segundo fonte do Governo, o objetivo é "encontrar pontos de entendimento" com as cinco Câmaras Municipais do distrito de Setúbal que pretendem travar a construção do aeroporto. "Tem havido uma sequência longa de contactos, mas o primeiro-ministro entendeu chamá-los para os ouvir e para procurar encontrar pontos de entendimento sobre a questão do aeroporto do Montijo", adiantou a mesma fonte, revelando ainda que a reunião contará com a presença do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

Governo queria mudar lei

Na semana passada, Pedro Nuno Santos deu a conhecer a intenção de o Executivo alterar a lei que permite às autarquias travarem a obra. No entanto, a Esquerda não concordou e o PSD também se mostrou indisponível para o fazer, pelo que a construção do aeroporto no Montijo se encontra num impasse.

A oposição ao aeroporto é encabeçada pelas Câmaras da Moita e do Seixal, mas estende-se às de Palmela, Sesimbra e Setúbal (todas da CDU). Na reunião de quarta-feira com o primeiro-ministro estarão presentes as autarquias da Moita, Seixal (CDU), Lisboa, Montijo, Alcochete e Barreiro (PS).

Recorde-se que quarta-feira à tarde a debate quinzenal com o primeiro-ministro no Parlamento.