Costa saúda aprovação da primeira vacina mas pede cuidados 

O primeiro-ministro saudou esta segunda-feira a aprovação da primeira vacina contra a covid-19 por parte da Agência Europeia do Medicamento, mas advertiu que os cidadãos terão de continuar a manter todos os cuidados sanitários.

"Hoje é um dia de grande alegria e esperança para a Europa e para todos os Europeus, com a aprovação da vacina, por parte da Agência Europeia do Medicamento, que combaterá a propagação do novo coronavírus no espaço europeu", escreveu António Costa na sua conta pessoal no Twitter.

Na mesma mensagem, o primeiro-ministro considerou que se trata de uma "conquista da ciência" agradecendo depois "a todos os investigadores que, a nível global, têm trabalhado para este objetivo".

"É um grande momento de confiança para todos nós. Porém, temos de continuar a manter todos os cuidados", avisou logo a seguir.

A Comissão Europeia autorizou hoje a colocação no mercado da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BioNTech, horas após a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter dado o seu parecer científico favorável, anunciou a presidente do executivo comunitário.

"Hoje acrescentámos um importante capítulo ao nosso combate contra a covid-19. Tomámos a decisão de disponibilizar aos cidadãos europeus a primeira vacina contra a covid-19. Concedemos autorização comercial condicional à vacina produzida pelo BioNTech e Pfizer", anunciou Ursula von der Leyen, numa declaração à imprensa desde a sede da Comissão Europeia, em Bruxelas.