Costa segura Temido, apesar das críticas no PS

As críticas à forma como está a ser atacado o problema do caos nas urgências já chegaram ao interior do PS. Há ex-ministros a pedir mais do que o anunciado plano de contingência e um deputado a querer a demissão da titular da pasta da Saúde. Mas o primeiro-ministro António Costa está irredutível na recusa em abrir a porta de saída a Marta Temido.

"O país já não tem confiança na atual titular da Saúde. Já não se acredita que ela possa vir a ser, depois de tudo aquilo que vivemos, protagonista de qualquer esforço reformista", afirmou o deputado socialista Sousa Pinto à CNN, atirando: "Para manter as coisas como até aqui, a ministra pode permanecer".

Os ex-ministros da Saúde Maria de Belém Roseira e Adalberto Campos Fernandes não pedem a demissão de Temido. Mas concordam com Sousa Pinto na necessidade de se ir muito além do anunciado plano de contingência para três meses.