Costa Silva quer partidos a trabalhar "ombro a ombro" para mudar economia

O ministro da Economia, António Costa Silva, estreou-se no Parlamento com um desafio a que os partidos se unam e trabalhem "ombro a ombro" por uma "estratégia para o futuro" na economia.

O governante traçou seis "alavancas" fundamentais para estimular o crescimento económico - que passam pela qualificação e pela inovação -, defendeu que Sines poderá ser "um dos grandes polos do desenvolvimento do país" e que Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão poderão ser um "quadrilátero de ouro" para a produção de equipamentos.

Para Costa Silva, os seis pilares para estimular a economia são a qualificação dos trabalhadores, a capitalização das empresas, a "inovação tecnológica", a "literacia financeira e digital", a criação de um "ecossistema de inovação" e a renovação do modelo de importações e exportações.

Com esta aposta, o ministro espera colocar o país a crescer 0,5% acima da média europeia. Costa Silva procurou sensibilizar os diferentes partidos para a sua causa, tentando amplificar pontos de contacto e esbater as diferenças entre as diferentes conceções económicas.

"As crises na História dos países são frequentes, as transformações fundamentais são raras. Temos à nossa frente a oportunidade de fazer uma transformação fundamental do nosso país. Mas, para isso, exige-se que, independentemente das nossas diferenças, saibamos trabalhar uns com os outros ombro a ombro, criando grandes plataformas colaborativas, políticas, sociais e empresariais, para mudar para melhor o nosso tecido produtivo", afirmou.