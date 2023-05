Costa só quer remodelar o Governo após inquérito à TAP

Marcelo vai "dizer aos portugueses" o que pensa, após ter contestado decisão do primeiro-ministro, e poderá chamar partidos a Belém. Socialistas esperam clarificação da estratégia face a riscos para o Governo, mas acreditam que afronta ao presidente vai mobilizar o PS.

António Costa adiou a remodelação defendida fora e dentro do PS para depois do fim do inquérito parlamentar à TAP. Os socialistas acreditam que as mudanças no Governo vão chegar no verão e, até lá, esperam que o líder clarifique a estratégia de abrir uma guerra institucional com Belém. Por sua vez, o presidente da República promete falar ao país, após ter discordado da decisão de Costa, que recusou demitir João Galamba. "Certamente terei oportunidade de dizer aos portugueses aquilo que penso, mas não agora, hoje não", disse ontem Marcelo Rebelo de Sousa. Mantém vários cenários em aberto, como chamar os partidos a Belém ou mesmo convocar o Conselho de Estado. "Falarei amanhã ou assim. Não sei, talvez", respondeu Marcelo aos jornalistas, admitindo pronunciar-se ainda hoje, antes das suas deslocações ao Reino Unido, a Espanha e a França. Considerou "nada estranho" o silêncio que manteve ao longo do dia.

Também Costa procurou passar uma imagem de normalidade na iniciativa "Governo mais próximo", em Braga, numa fuga para a frente. Coube ao secretário-geral adjunto do PS e a vários ministros sair em sua defesa. João Torres vincou que "este Governo dispõe de uma legitimidade de origem, mas também de uma legitimidade de exercício". Além disso, "numa democracia, que tem regras, é importante que cada um respeite as decisões que cada agente político pode e deve tomar em cada momento e em consciência".