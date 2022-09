Costa sobre buscas: "Se houver alguma medida disciplinar a tomar, tomarei"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro afirmou, no Parlamento, que ainda não tem quaisquer informações sobre as buscas que a Polícia Judiciária (PJ) levou a cabo, esta quinta-feira, na Presidência do Conselho de Ministros (PCM). No entanto, assegurou: "Se houver alguma medida disciplinar a ser tomada, tomarei".

"Não tenho nenhuma informação - nem tinha nem tenho de ter - sobre as buscas em curso, a não ser aquilo que tenho visto na comunicação social. Certamente a comunicação social vai informar-me bastante sobre esta matéria. Se houver alguma medida disciplinar a ser tomada, tomarei", afirmou em resposta a André Ventura, do Chega, que abriu o debate.

Esta quinta-feira, a Polícia Judiciária fez buscas na Presidência do Conselho de Ministros (PCM), em Lisboa, que alegadamente envolverão o secretário-geral da PCM, David Xavier. Em causa estão alegados crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio e falsificação de documento.

PUB

Segundo o ministério Público, as investigações incidem sobre "sociedades comerciais, empresas de contabilidade, residências particulares e organismos de administração pública".