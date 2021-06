Costa testado amanhã após contacto com infetado

Alexandra Inácio Hoje às 19:23 Facebook

António Costa vai ser testado à covid-19 na segunda-feira, depois de ter estado, esta semana, na cimeira de líderes europeus, em Bruxelas, com o primeiro-ministro do Luxemburgo, que está infetado.

Xavier Bettel testou positivo este domingo. De acordo com um comunicado do governo luxemburguês, citado pelo jornal "Luxemburger Wort", está com febre, dores de cabeça e irá ficar os próximos dez dias em teletrabalho a cumprir isolamento.

Na nota, o executivo do Luxemburgo defende que os outros líderes europeus não estão em risco devido ao distanciamento social praticado na reunião.

O JN contactou o gabinete do primeiro-ministro que garantiu que António Costa "não teve contacto próximo" com Xavier Bettel e "usou sempre máscara".

As autoridades de saúde estão informadas e o primeiro-ministro "fará o teste amanhã", avançou o gabinete.

Bettel tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 em maio.