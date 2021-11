Costa não fecha a porta "a ninguém" para futuros acordos

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:08 Facebook

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira, que teve "uma réstia de esperança" de ver o Orçamento do Estado (OE) aprovado até ao "último minuto". António Costa revelou que não houve acordo com a Esquerda devido à atualização do salário mínimo e à sustentabilidade da Segurança Social. Quanto ao futuro, não fechou a porta "a ninguém", da Esquerda à Direita.

"Houve dois pontos que bloquearam a solução: um tem a ver com o futuro da sustentabilidade da Segurança Social e o outro tem a ver com o Salário Mínimo Nacional", afirmou o chefe do Governo, em entrevista à RTP.

No que diz respeito ao primeiro caso, Costa disse não querer arriscar tirar "tranquilidade" às gerações futuras, vincando que foi a "força" da Segurança Social que permitiu implementar medidas como o pagamento do 'layoff' a 100% durante a pandemia.

Já no que toca ao salário mínimo, o primeiro-ministro recordou que este subiu 39,6% desde 2016 e que o Governo propôs "o maior aumento de sempre" para 2022 (mais 40 euros, para 705 euros). Agora, "vamos ver se há acordo" para chegar a esse valor, referiu, acrescentando não ser "responsável" aceder a chegar aos 800 euros que o PCP pedia.

António Costa recusou discutir com BE e PCP as responsabilidades pelo fim da geringonça: "Não vou quer andar a abrir feridas que importa sarar", vincou, acrescentando que o país não precisa de "mais polémicas nem tricas políticas".

Não fecha a porta "a ninguém", nem mesmo à Direita

Quanto às eleições legislativas de 30 de janeiro, Costa disse ter o objetivo de "ganhar com o maior num possível de votos". Não falou diretamente em maioria absoluta, mas pediu que os portugueses deem ao PS "força" suficiente para governar "de forma estável e duradoura".

Questionado sobre se fecha a porta a novos entendimentos com BE e PCP, respondeu: "Não fecho a porta a ninguém". E também não negou vir a fazê-lo à Direita, já que "não há muitas soluções" possíveis à Esquerda. Ainda assim, ressalvou que, "à Direita, primeiro, é preciso deixá-los arrumarem-se a si próprios".

Referindo-se, uma vez mais, aos partidos à sua Esquerda, Costa garantiu que irá "respeitar" caso bloquistas e comunistas escolham voltar a ser "partidos de protesto". E deixou nova pista: "Há quem olhe para portas e veja fechaduras e quem veja a maçaneta que abre a porta".