Costa: "Tivemos sucesso no controlo da pandemia, mas houve queda abrupta na economia"

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quinta-feira, após reunião do Conselho de Ministros, que o país teve sucesso "no controlo da pandemia", mas que houve uma "queda abrupta na economia".

"A covid-19 é uma doença profunda na nossa economia. O primeiro objetivo era controlar a pandemia sem matar a economia. Tivemos sucesso no controlo da pandemia, mas temos vivido uma queda abrupta na economia. Em três meses, cerca de 800 mil postos de trabalho entrarem em situação de lay-off", começou por dizer Costa.

"Em três meses, aumentamos em 100 mil o número de desempregados. É essencial que procuremos estabilizar as expectativas das famílias e das empresas. Temos de ter Plano de Estabilização Económica e Social até ao final do ano", acrescentou o primeiro-ministro.

O Conselho de Ministros reuniu esta quinta-feira para aprovar o Plano de Estabilização Económica e Social, que enquadrará o Orçamento Suplementar, e analisar o levantamento das restrições à abertura de centros comerciais e lojas do cidadão na região de Lisboa.

Este plano de estabilização para fazer face às consequências económicas e sociais resultantes da pandemia de covid-19, segundo o primeiro-ministro, vai vigorar até ao final do corrente ano e servirá de base ao Orçamento Suplementar que o Governo entregará na próxima semana na Assembleia da República.

Pelos elementos que até agora foram adiantados por António Costa, o plano de estabilização terá quatro pilares distintos, o primeiro dos quais de base "institucional".

Na reunião do Conselho de Ministros foi ainda analisado o provável levantamento de restrições à abertura de centros comerciais e de lojas do cidadão na região de Lisboa e Vale do Tejo - uma região que, ao contrário do resto do país, continua a apresentar números elevados no que respeita a novos infestados com covid-19.