Costa vai a tribunal contra "declarações falsas e ofensivas" do ex-governador

O primeiro-ministro reagiu esta terça-feira às declarações de Carlos Costa, garantindo que já constituiu um mandatário para agir legalmente contra as declarações "falsas e ofensivas" do governador, mas não respondeu diretamente sobre a acusação de que enviou a Carlos Costa uma SMS confirmando pressões para manter Isabel dos Santos no BIC.

"Sobre esse assunto não direi mais nada do que, não tendo o doutor Carlos Costa se retratado nem pedido desculpa pelas declarações que fez, que são ofensivas do meu bom nome e da minha honra e consideração, já constituí um mandatário para agir legalmente". E, "quanto mais" essas declarações ofensivas existirem, "nada mais tenho a acrescentar".

Sem dizer se confirma ou não as pressões para manter Isabel dos Santos no BIC, Costa insistiu que já teve oportunidade de deixar claro que as declarações proferidas pelo ex-governador para além de "falsas" são "ofensivas".

O primeiro-ministro garantiu ainda que se vai defender "no local próprio", ou seja "nos tribunais".