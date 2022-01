Costa vai atacar a inexperiência de Rui Rio na campanha eleitoral

Hermana Cruz Hoje às 19:05 Facebook

A estratégia do PS para vencer as legislativas com "maioria" vai passar por sublinhar que António Costa já deu provas de que é capaz enquanto o adversário Rui Rio é um inexperiente. Para os socialistas, só existem duas opções de voto: Costa ou Rio.

O PS quer governar sem necessidade de acordos, como aconteceu até agora. Para isso, vai tentar mostrar aos eleitores que a 30 de janeiro só existem duas opções: ou um António Costa que já deu provas de que é capaz de gerir o país, criando até um "superávite"; ou um líder do PSD, Rui Rio, sem experiência governativa. Hoje, os socialistas apresentam o seu programa eleitoral.

A estratégia de canalização do votos apenas para PS e PSD surgiu logo no dia a seguir às diretas que deram a vitória de Rui Rio, com António Costa a afirmar: "Os portugueses têm uma escolha muito clara para fazer: ou um Governo liderado por mim, com um PS renovado e reforçado, ou têm uma alternativa que Rui Rio tentará compor".