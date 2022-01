Costa: voto no PS é "o único" que não dará palco à extrema-direita

O líder do PS afirmou, no final da arruada de Lisboa, que o voto no seu partido é "o único que é certo e seguro". Apontando a mira ao PSD, António Costa argumentou que os socialistas não têm um programa "escondido" e que nunca dependerão da extrema-direita para governar.

"O voto no PS é o único que é certo e seguro", afirmou o secretário-geral socialista, esta sexta-feira, no final da Rua do Carmo. "É o único que não tem um programa escondido", insistiu, fazendo depois referência a propostas socialistas como o aumento dos salários, o reforço do SNS, a habitação acessível ou a descida do IRS "já este ano", embora mantendo sempre as "contas certas".

Perante os aplausos das largas centenas de apoiantes que acompanharam a caravana, Costa prosseguiu no apelo à mobilização para as eleições de domingo. "O voto no PS é o único, o único mesmo que, em circunstância alguma, dependerá, no que quer que seja, do apoio, da passividade ou da cumplicidade da extrema-direita", assegurou.

Nos últimos dias, o PS tem procurado colar o PSD ao Chega, defendendo que um eventual Governo de Rui Rio estará sempre "refém" do partido de André Ventura. Na véspera, Costa já tinha acusado os sociais-democratas de terem deixado cair as "linhas vermelhas" que tinham em relação à extrema-direita

"Peço a todas e todos que, em consciência, decidam no sentido de nos darem força para continuarmos a avançar", apelou ainda o secretário-geral do PS, aludindo a um dos slogans socialistas para esta campanha. Sobre Rio, deixou transparecer que considera o líder laranja demasiado confiante, por este ter dito que já tem o Governo quase fechado: "Cada coisa a seu tempo", respondeu Costa.

A tradicional descida do Chiado foi a última arruada da campanha, que termina esta sexta-feira. Às 21 horas, Costa participa no comício de encerramento no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.